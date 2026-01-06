آل الشيخ يعلن طرح تذاكر Fanatics Flag Football Classic

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الثلاثاء، عن طرح تذاكر Fanatics Flag Football Classic، وذلك من خلال منصة webook، إذ ستشهد الرياض 21 مارس المقبل انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا، كحدث عالمي هو الأول من نوعه يجمع بين الرياضة والترفيه ويصنع تجربة متكاملة، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام «العَلم»، إذ تشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق مليئة بالنجوم تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام «العَلم» فوتبول السريع والمثير، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري حماسي.

ولا يقتصر الحدث على المنافسات الرياضية فقط، بل يمتد ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت، ويمثل تنظيم Fanatics Flag Football Classic في الرياض خطوة نوعية تعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم الرياض 2025، واستمراره في استقطاب الأحداث العالمية التي تمزج بين أحدث أشكال الرياضة الحديثة وصناعة الترفيه، بما يعزز مكانة السعودية كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي.