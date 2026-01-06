الشهري: أداؤنا يتصاعد والنجمة منظم

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة النجمة المقبلة، مبينًا أن التحضيرات تسير بصورة إيجابية وسط ارتفاع المعنويات، ما انعكس على الأداء التصاعدي والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الهدف الأهم يتمثل في المحافظة على الاستقرار الفني، وتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.

وأشار الشهري إلى أن فريقه سيواجه منافسًا منظمًا، على الرغم من أن نتائجه لم تعكس إمكاناته الحقيقية، موضحًا أن النجمة يمتلك عناصر مميزة داخل الملعب، خاصة بعد التحسن الذي طرأ على أوضاعه أخيرًا، ما يستوجب دخول اللقاء بتركيز عالٍ واحترام كامل للخصم على حد تعبيره.

وأوضح الشهري أن العامل الذهني قد يصنع الفارق في بعض المباريات، إلا أن الجوانب الفنية تبقى العامل الحاسم، لافتًا إلى أن الاتفاق نجح في تحقيق الانتصار في معظم المواجهات أمام الفرق الأقل ترتيبًا، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لمسار الفريق خلال الموسم الجاري.

وشدد مدرب الاتفاق على رغبة فريقه في خوض المباراة المقبلة بالروح نفسها والأداء ذاته من حيث القتال والتركيز، مع المحافظة على النتائج الإيجابية، والعمل على التقدم في سلم الترتيب، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى دائمًا إلى اللعب بتوازن ومنطقية أمام مختلف المنافسين.

وبيّن الشهري أن العناصر المتاحة تفرض استراتيجية اللعب، مشيرًا إلى أن ميزة الاتفاق تكمن في المرونة التكتيكية، والقدرة على اللعب بأكثر من أسلوب، وفق متطلبات كل مباراة.

وعن الجهاز الفني، أوضح الشهري أن الفريق عانى نقصًا عدديًا في بداية الموسم، خاصة بعد رحيل أحمد الرويعي، مبينًا أنه حرص على وجود شخص يعرف اللاعبين وإمكاناتهم، عادًا أن إيان فوستر، المدرب المساعد، الخيار الأنسب لفريق الاتفاق في المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بفترة الانتقالات الشتوية، أكد مدرب الاتفاق صعوبة حسم أي قرارات في الوقت الراهن، في ظل وجود معوقات مادية أو فنية، مشيرًا إلى أنه لم يفكر حتى الآن في التعاقد مع أي لاعب.