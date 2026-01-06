روسينيور يقود تشيلسي بخبرة الـ«بريميرليج»

يصل ليام روسينيور، المدرب الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى ملعب «ستامفورد بريدج» متسلحًا بخبرة طويلة في ملاعب الدوري الممتاز، وبقدراته على بناء فرق ذات أسلوب لعب واضح.

وخاض روسينيور «45 عامًا»، الظهير الأيمن السابق، معظم مسيرته الكروية لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، حيث ظهر في أكثر من 400 مباراة.

تدرّج روسينيور في صفوف بريستول سيتي، قبل انضمامه إلى فولهام، منتصف موسم 2003ـ2004. وفي الموسم التالي، حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وسرعان ما نال تمثيلًا دوليًا مع منتخبي إنجلترا تحت 20 عامًا وتحت 21 عامًا. وظلّ لاعبًا أساسيًا في فولهام حتى رحيله إلى ريدينج، أحد أندية الدوري الممتاز، صيف 2007.

أنهى روسينيور مسيرته الكروية في برايتون عندما صعد مع الفريق إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى، ثم اعتزل اللعب نهائيًا في 2018.

في سن الـ 34، اتجه روسينيور مباشرة إلى التدريب، وأمضى موسمًا مساعدًا لمدرب برايتون تحت 23 عامًا، قبل أن ينتقل إلى ديربي كاونتي، ليصبح عضوًا في الجهاز الفني للهولندي فيليب كوكو، وكلف بتطوير المواهب الشابة في ملعب التدريب وتحليل المنافسين.

وكانت بدايته الحقيقية في عالم التدريب عندما قاد هال سيتي بدوري الدرجة الأولى «تشامبيونتششيب»، قبل أن ينتقل إلى ستراسبورج الفرنسي، يوليو 2024، وقاده إلى بر الأمان، والمشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 19 عامًا، بعد أن كان على حافة الهبوط.

ويتصدر ستراسبورج حاليًا ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي، محققًا خمسة انتصارات من أصل ست مباريات، بما في ذلك فوزه على كريستال بالاس في فرنسا.

وأوضح نادي تشيلسي في بيانه على موقعه الرسمي أن روسينيور أثبت قدرته على بناء فرق ذات أسلوب لعب واضح، مع وضع أعلى المعايير للاعبين داخل الملعب وخارجه. كما يملك القدرة على استخراج أفضل ما لدى هذا الفريق بسرعة.