عوار يعزز خيارات كونسيساو أمام الخلود

أكمل الجزائري حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، المناورة التدريبية الجماعية استعدادًا لمواجهة الخلود الدورية، وذلك بعدما كان يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وبحسب مصادر «الرياضية» بات قرار الدفع بعوار في قائمة الاتحاد أمام الخلود بيد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق، بعدما غاب اللاعب الجزائري عن المشاركة مع فريقه في مواجهات الشباب ونيوم والتعاون بسبب إصابة عضلية.

واستأنف الفريق تدريباته عصر الثلاثاء في النادي بعد الراحة التي منحها المدرب كونسيساو للاعبين لمدة يومين بعد فوزهم على التعاون السبت الماضي.

ويجري الفريق تدريبه الرئيس، الأربعاء، قبل مواجهة الخلود في بريدة ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل.