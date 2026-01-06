بقرغيزستان.. الأخضر علامة كاملة في افتتاحية آسيا

شق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2026 بانتصار مهم على نظيره قرغيزستان بنتيجة 1ـ0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى، الثلاثاء.

وحافظ الأخضر بانتصاره، الثلاثاء، على سجله المثالي في المواجهة الافتتاحية خلال بطولة كأس آسيا، إذ شارك الصقور في ثلاث نسخ سابقة نجحوا خلالها بالانتصار في المواجهة الأولى.

واتجهت مواجهة السعودية وقرغيزستان إلى التعادل السلبي، قبل أن ينجح راكان الغامدي في خطف هدف اللقاء الوحيد والانتصار قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي «88».

وشهدت المواجهة طردًا مبكرًا في صفوف المنتخب القرغيزستاني، بعدما أشهر حكم المواجهة البطاقة الحمراء لأرسين عند الدقيقة 34، كما أهدر مصعب الجوير، لاعب وسط الأخضر، ركلة جزاء، احتسبها الحكم عند الدقيقة 77.

ويأتي الأخضر في المجموعة الأولى برفقة الأردن، وفيتنام، وقرغيزستان.

ويلاقي الصقور في الجولة المقبلة من المسابقة، الجمعة، المنتخب الأردني، الذي خسر مواجهته الأولى، فيما يواجه منتخب قرغيزستان نظيره فيتنام، الذي كسب لقاءه الأول.

وتحتضن السعودية منافسات البطولة القارية في مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من 6 وحتى 24 يناير الجاري.