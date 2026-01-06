«كالبك».. رمز قرغيزي وطني في مدرجات آسيا

ارتدى عددٌ من مشجعي منتخب قرغيزستان تحت 23 عامًا لكرة القدم قبعة تسمى «كالبك» خلال حضورهم مواجهة منتخب بلادهم أمام السعودية في بطولة كأس آسيا 2026 الثلاثاء.

وخلال جولة لـ«الرياضية» في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة قال القرغيزي نوراديل خلال حضوره المواجهة: «هذه القبعة اسمها كالبك وهي رمزنا الوطني.. إذا رأى العالم أجمع هذا الشكل سيعرف أنه الشعب القرغيزي.. نحن نحترم هويتنا الوطنية وثقافتنا».

وأضاف نوراديل: «لدينا سببان لزيارة السعودية الأول هو أداء العمرة، والثاني هو دعم منتخبنا الأولمبي الوطني في بطولة كأس آسيا 2026.. نود أن نعرب عن امتناننا العميق لكرم وضيافة وحفاوة الشعب السعودي، ونشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على توفيره أجواءً مريحة لمشاهدة هذه المباراة».

وكسب المنتخب السعودي مواجهته الأولى في منافسات آسيا 2026 بالانتصار على قرغيزستان 1ـ0 في البطولة التي تحتضنها مدينتي الرياض وجدة خلال الفترة من 6 حتى 24 يناير الجاري.