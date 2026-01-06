غياب يامال يحير الإسبان في جدة

فوجيء ممثلو وسائل الإعلام بغياب الإسباني لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن بداية التدريب الجماعي، على رديف ملعب «الإنماء» في جدة الثلاثاء.

ولدى دخول اللاعبين والجهاز الفني إلى الملعب الرديف رقم 6، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، لم يظهر النجم الشاب، ما أثار تساؤلات الصحافيين ومراسلي القنوات التلفزيونية الإسبان.

وانشغل الصحافيون عن مجريات التدريب بالسؤال عن سر غياب يامال، للحصول على سبق صحافي قبل المواجهة بين الفريق وأتلتيك بلباو، الأربعاء على «الإنماء»، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسُمِح للإعلام بحضور الدقائق الـ 15 الأولى فقط من التحضيرات البرشلونية، وحتى خروجهم من الملعب، لم يُرَ يامال.

وحسبما رصدت «الرياضية»، بدأ التدريب باجتماع ميداني بين اللاعبين والمدرب الألماني هانسي فليك، الذي طالبهم بمضاعفة مجهودهم. وركض الفريق بعدها حول الملعب، وأدى تمارين غلب عليها الطابع الترفيهي بغية تجنب الإرهاق بعد الوصول الإثنين إلى جدة.

وأشارت مصادر خاصة إلى وجود يامال في صالة اللياقة البدنية، وعدم اتضاح موقف مشاركته الأربعاء.

وغاب اللاعب عن تدريبين قبل الجولة الماضية من الدوري الإسباني، لكنه لعِب لقاء إسبانيول السبت، وشارك حتى النهاية.