سوبر إسبانيا.. 260 بطاقة إعلامية

بدأت اللجنة الإعلامية لكأس السوبر الإسباني إصدار البطاقات لممثلي وسائل الإعلام، الثلاثاء، داخل المركز الإعلامي المؤقت الخاص بالبطولة، الذي بُنِيَ في الساحات الخارجية لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لانشغال الملعب الرديف، الذي يضم المركز الإعلامي الرئيس للمدينة، بكأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أصدرت اللجنة، حتى مساء الثلاثاء، 260 بطاقة، بواقع 140 للإعلام المحلي، و120 للإعلام الإسباني.

ويُسمَح لحاملي البطاقات بتغطية منافسات وأحداث البطولة، التي تنطلق الأربعاء، وتنتهي الأحد، وتخوضها فرق برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

ويتواجه برشلونة وبلباو الأربعاء، وفريقا مدريد الخميس، ويلتقي الفائزان الأحد في النهائي، ويحتضن ملعب «الإنماء»، داخل المدينة الرياضية، المباريات الثلاث.