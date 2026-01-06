يونايتد يخطط على إعادة سولشاير

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على إعادة مدربه السابق النرويجي جونار سولشاير ضمن تحركاته لتعيين من يقود الفريق الأول لكرة القدم مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم الإثنين.

وعلمت «أسوشيتد برس» أن يونايتد تواصل مع أسطورتيه السابقين سولشاير ومايكل كاريك لبحث إمكانية تولي المهمة.

ويتولى دارين فليتشر مدرب فريق الشباب المهمة بصفة مؤقتة، وسيكون حاضرًا في مباراته الأربعاء أمام بيرنلي، مع احتمالية استمراره في حال إثبات جدارته.

وأشارت تقارير إعلامية إلى تفوق سولشاير في السباق نظرًا لخبرته السابقة مع الفريق بين عامي 2018 و2021 وتحقيقه المركز الثاني بالدوري.

وفي الوقت الذي برز فيه اسم كاريك كخيار صاعد بعد تجربته مع ميدلزبره، تظل خيارات أخرى مثل رود فان نيستلروي مطروحة، بينما ينوي النادي الانتظار حتى الصيف للتعاقد مع مدرب دائم مع بروز أسماء مثل أوليفر جلاسنر وماركو سيلفا وروبرتو دي تشيربي.

وعمل كاريك ضمن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد عقب اعتزاله اللعب، وتولى مسؤولية الفريق مؤقتًا لفترة وجيزة بعد إقالة سولشاير، ثم انتقل لتدريب نادي ميدلزبره في «تشامبيونتشيب» بين عامي 2022 و2025، حيث اكتسب سمعة طيبة كمدرب صاعد وواعد.

كما سبق للهولندي فان نيستلروي نجم مانشستر السابق، أن تولى منصب مدرب الفريق بشكل مؤقت قبل قدوم أموريم في 2024.

ورغم إقالة أموريم بعد 14 شهرًا من توليه المهمة، بسبب تراجع النتائج بجانب الأرقام القياسية السلبية للفريق، ما زال مانشستر يملك فرصة قوية للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما تسعى الإدارة لتعزيزه بهذا التغيير الفني.

ووفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات فإن هناك اتجاهًا للتعاقد مع مدرب على الأجل القصير، مع التطلع لتعيين طويل الأمد في الصيف.