شرقي يخطف جائزة الشهر من فودين وهالاند

توج صانع اللعب الفرنسي الدولي ريان شرقي بجائزة لاعب الشهر في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ديسمبر الماضي.

واستحق شرقي الجائزة بعد أن أسهم في فوز سيتي بجميع مبارياته السبع التي خاضها الشهر الماضي في مختلف المسابقات. وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، هدف الفوز القاتل 2ـ1 أمام نوتنجهام فورست في ختام عام 2025، بالإضافة إلى نيله جائزة رجل المباراة في الفوز على سندرلاند بثلاثية نظيفة.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، واصل شرقي تألقه بهز الشباك في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين أمام برينتفورد بتسديدة قوية، ليتفوق صاحب القميص الرقم 10 في سباق الجائزة على زميليه فيل فودين وإيرلينج هالاند.

وانضم بن شرقي للفريق قادمًا من ليون الفرنسي في يونيو الماضي مقابل 35 مليون يورو بحسب «ترانسفير ماركت». وشارك في 15 مباراة بالدوري الممتاز وسجل هدفين وصنع سبعة.