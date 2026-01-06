الغامدي.. ضربة ثالثة مع الصقور

سجل راكان الغامدي، لاعب وسط المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، هدفه الثالث بقميص الأخضر بعد قيادته الصقور إلى انتصار مهم على قرغيزستان بنتيجة 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2026، الثلاثاء.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بالإحصاءات، مثّل الغامدي «20 عامًا» المنتخب السعودي في 28 مباراة منذ مارس 2023، بداية من منتخب تحت 19، ثم منتخب تحت 20، وصولًا إلى منتخب تحت 23 عامًا.

ولعب راكان 8 مباريات رفقة منتخب تحت 19 سجل خلالها هدفين، ثم مثّل أخضر تحت 20 عامًا في 13 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف، فيما نجح أمام قرغيزستان بتسجل هدفه الثالث مع الأخضر، والأول له خلال 7 مباريات مع منتخب تحت 23.

ويلعب الغامدي في صفوف النصر، إذ بدأ مسيرته مع فريق تحت 17 عامًا، وتدرج وصولًا إلى فريق تحت 21، تخللها تجربة احترافية مع إي سي نيميجن الهولندي الموسم الماضي.