الوقفة الأخيرة

فقدت بطولة كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» أحد رموزها البصرية بخروج منتخب الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، على يد الجزائر من ثمن النهائي.. وخلال مباريات الكونغو اعتاد مشجع يُدعى ميشيل نكوكا مبولادينجا الوقوف منتصب القامة في المدرجات رافعًا يده اليمنى إلى الأعلى، محاكيًا مجسّم السياسي الراحل باتريس لومومبا في العاصمة كينشاسا.. ويحمل المشجع شبهًا من ملامح الزعيم الكونغولي كما يظهر مرتديًا سترة رسمية كاملة مثله، لإكمال عناصر تقمص الشخصية.. ولا يجلس مبولادينجا أبدًا طوال اللقاء ويظل شاهرًا ذراعه في أغلب الوقت.. وبخسارة الكونغو سيحتجب مشهد المشجع الأشهر فيما تبقى من منافسات البطولة (رويترز)