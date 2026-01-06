دي بياجو: سيطرنا وانتصرنا.. وراكان هزم الإصابة

أكد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أن الأخضر قدم أداءً مميزًا استحق من خلاله الانتصار أمام قرغيزستان بنتيجة 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2026 الثلاثاء.

وقال دي بياجو خلال المؤتمر الصحافي : «اللاعبون قدموا مباراة جميلة، واستحققنا الفوز، الكرة كانت معنا بنسبة 75 بالمئة من المباراة وسنعمل للتطوير في الفترة المقبلة».

وأضاف المدرب الإيطالي: «راكان الغامدي صاحب الهدف كان يعاني من إصابة ولم أكن متأكدًا من إشراكه ونشكر الطاقم الطبي كما نشكر اللاعب وسعيد بما قدمه».

وحول إصابة المهاجم عبد الله رديف وخروجه في وقت مبكر من اللقاء قال لويجي: «عبد الله رديف كذلك كان يشعر ببعض الآلام وبكل تأكيد المباراة الأولى في البطولة تكون صعبة وكانت لدينا بعض التحديات».