أرونا يدخل خيارات الشباب

دخل السنغالي أرونا سانجانتي، مدافع نادي لوهافر الفرنسي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، خيارات نادي الشباب السعودي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك وفقًا لمصادر «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة بين الطرفين، في وقت يدرس فيه الشباب عدة خيارات دفاعية أخرى، إلى جانب سانجانتي، البالغ من العمر 23 عامًا.

وبحسب المصادر، يُنتظر أن يكون مدافع الشباب الجديد بديلًا للهولندي ويسلي هويدت، الذي تشير التوقعات إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكان سانجانتي قد انضم إلى لوهافر في 1 أغسطس 2023، ويتبقى في عقده مع النادي الفرنسي ستة أشهر فقط.

وشارك المدافع السنغالي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد.