الفيصل في افتتاح «آسيا 23» : البطولة تعكس جاهزيتنا العالية

افتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الثلاثاء، وبحضور الأمير سعود بن جلوي، مُحافظ جدة، منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وذلك خلال حفل افتتاح رسمي احتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن النسخة السابعة من البطولة القارية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الآسيوية، ومسؤولي اللجنة المحلية المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير عبدالعزيز في تصريح نشرته «واس» أنَّ استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ مشيرًا إلى أن البطولة تعزز حضور السعودية على خارطة استضافة الأحداث الرياضية القارية والدولية.

وأضاف وزير الرياضة: «إن تنظيم البطولة يعكس مستوى الجاهزية العالية للسعودية لاستضافة الأحداث الرياضية المتنوعة، وأن هذه الاستضافة تُعد جزءًا من المسار المتكامل للاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية وتنظيمية مميزة للمنتخبات المشاركة والجماهير».

وتنظم منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في مدينتي جدة والرياض، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، ضمن خطة تشغيلية وتنظيمية تشرف عليها اللجنة المحلية المنظمة، حيث تحتضن مدينة جدة 20 مباراة من البطولة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية 10 مباريات، من بينها مباراتا الافتتاح والنهائي، فيما تجرى 10 مباريات أخرى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تشمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وفي العاصمة الرياض، تنظم 12 مباراة ضمن دور المجموعات، موزعة بواقع ست مباريات على ملعب نادي الشباب، وست مباريات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.