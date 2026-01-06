4 انتصارات ومواجهة نيجيرية.. الجزائر تستنسخ خطى التتويج

يستنسخ المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، خلال كأس الأمم الإفريقية الجارية، خطوات مشوار تتويجيه السابقين باللقب عامي 1990 و2019.

وبدأ «محاربو الصحراء» النسخة الجارية بثلاثة انتصارات في مرحلة المجموعات على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ثم هزموا الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، بهدف خلال الوقت الإضافي، ضمن ثمن النهائي، وحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الذي سيواجهون فيه نيجيريا السبت المقبل.

وتاريخيًا، لم تفز الجزائر بمبارياتها الأربع الأولى في كأس الأمم سوى خلال نسختي 90 و2019 اللتين توجت بهما.

وتضمَّن مشوارها في النسخة الأولى 5 مباريات، فيما لعبت 7 لقاءات خلال النسخة الأخرى، ولم تتعرض لأي تعثر.

وأنهى المنتخب الجزائري لقاءاته الـ 12 خلال النسختين فائزًا، ومنها مباراة واحدة حسمها بركلات الترجيح في 2019.

وفي كل نسخة منهما تواجهت الجزائر خلال مشوارها مع نيجيريا، وهو ما سيتكرر خلال البطولة الجارية، إمعانًا في التشابه.

والتقى الجزائريون مع نيجيريا مرتين خلال النسخة الأولى وهزموها 5ـ1 ضمن دور المجموعات، وبهدف دون رد في النهائي.

أما النسخة الثانية فهزموا فيها نيجيريا بنتيجة 2ـ1 ضمن الدور نصف النهائي.

وإذا تطابق السيناريو للمرة الثالثة سترتقي الجزائر منصة التتويج 18 يناير الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة المغربية.