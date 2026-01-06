سلة العلا تكسب الكويت وتتصدر

تصدر فريق العلا الأول لكرة السلة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري السوبر لغربي آسيا، الثلاثاء، عقب فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة «88-58» على صالة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة.

وشهدت المواجهة تألق عبد العزيز علاوي، لاعب العلا، واختارت اللجنة الفنية علاوي أفضل لاعب في اللقاء بعد تسجيله 16 نقطة، 3 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ويشارك العُلا في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي، الكويت الكويتي، والعربي القطري، فيما تضم المجموعة الأولى الاتحاد السعودي، المحرق البحريني، كاظمة الكويتي، وشباب الأهلي الإماراتي.