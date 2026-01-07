بحضور كيسيه.. أكبر انتصار يضع الأفيال أمام مصر

حقق المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم أكبر انتصاراته منذ 14 عامًا في المراحل الإقصائية من كأس الأمم الإفريقية، بتغلبه على بوركينا فاسو 3ـ0، مساء الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب مراكش لحساب ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع الأجنحة أماد ديالو، ويان ديوماندي، وبازومانا توريه في الدقائق 20 و32 و87.

وشارك الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي، أساسيًا خلال المباراة وأكملها حتى النهاية.

ويعود آخر فوز سابق بفارق 3 أهداف أو أكثر لكوت ديفوار في المراحل الإقصائية من كأس الأمم إلى ربع نهائي 2012 حين هزمت غينيا الاستوائية بالنتيجة ذاتها «3ـ0».

وحقق الإيفواريون ثاني انتصاراتهم على بوركينا فاسو في أمم إفريقيا، بعد مواجهتين سابقتين بين الطرفين ضمن البطولة، انتهت الأولى بالتعادل السلبي عام 2010، والأخرى بفوز «الأفيال» 2ـ0 خلال النسخة التالية، وكلا اللقاءين لُعبا في دور المجموعات، بخلاف الثالث الذي جاء إقصائيًا.

وضربت كوت ديفوار موعدًا مع المنتخب المصري، السبت المقبل، ضمن ربع النهائي على ملعب أدرار في أغادير.