أمام مصر.. كيسيه يُدرك دروجبا

يُعادل الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عدد مشاركات مواطنه ديدييه دروجبا، النجم المعتزل، في كأس الأمم الإفريقية، إذا لعب أمام مصر، السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من النسخة الجارية «المغرب 2025».

وشارك كيسيه أساسيًا في مباراة منتخب بلاده ونظيره البوركيني، الثلاثاء، لحساب دور الـ 16، وأكملها حتى صافرة النهاية.

وتخطى الإيفواريون بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، وتأهلوا لمواجهة مصر في دور الثمانية.

وظهر لاعب الأهلي للمرة الـ 23 ضمن منافسات أمم إفريقيا، ليتخطى مواطنه عبدولاي تراوري، المهاجم السابق، وينفرد بالمركز الثامن في ترتيب عدد مشاركات لاعبي كوت ديفوار.

وفي حال مشاركته أمام مصر، سيتساوى مع 4 لاعبين خاضوا 24 مباراة ضمن البطولة، بينهم دروجبا.

ويتصدر يايا توريه، نجم الوسط السابق، مشاركات الإيفواريين بـ 29 مباراة، ويليه بفارق لقاء واحد شقيقه الحبيب كولو توريه، مساعد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وماكس جراديل، الغائب عن النسخة الجارية.

ويأتي بعدهم الرباعي الذي خاض 24 مباراة، ثم كيسيه.