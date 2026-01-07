قبل نسخة 2026.. ترقية طواف العلا عالميًا

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق طواف العلا 2026، مساء الثلاثاء، عن ترقية الطواف إلى فئة «UCI ProSeries– 2.Pro»، وهي المرتبة الثانية لأهم تصنيف سباقات الدراجات الاحترافية عالميًا.

يأتي ذلك قبل انطلاق الحدث الذي تستضيفه السعودية في محافظة العلا التاريخية خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة «ASO»، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وجاء الإعلان عن الترقية خلال مؤتمر صحفي في الرياض، حضره مسؤولون عن الجهات المنظمة وكشف عن مشاركة نخبةٍ من أقوى الفرق العالمية، علاوةً على المنتخب السعودي للدراجات.

وعدّ عبد العزيز الشهراني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، طواف العُلا 2026 تجسيدًا لامتداد النجاحات التي حققتها السعودية في استضافة البطولات الرياضية العالمية. وذكر أن العلا تمثل بيئة فريدة تجمع بين الإرث الحضاري والطبيعة الخلابة، ما يمنح الحدث بعدًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والسياحي.

وأشار إلى مشاركة المنتخب السعودي بوصفها خطوة مهمة لتعزيز الاحتكاك الفني، وتطوير الأداء، وصقل المواهب السعودية، وإبرازها دوليًا.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن بخش، المدير التنفيذي للإدارة العامة للفعاليات الرياضية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن استضافة السباق تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة المحافظة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية النوعية، لافتًا إلى جمع الحدث بين الرياضة والطبيعة والتراث، وإسهامه في تطوير البنية التحتية الرياضية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بدوره، أعرب جان مارك مارينو، مدير السباق من منظمة «ASO»، المتخصصة في تنظيم أبرز سباقات الدارجات العالمية، عن فخره بالشراكة مع السعودية في تنظيم الطواف. وعدّ ترقية السباق إلى فئة «UCI ProSeries– 2.Pro» اعترافًا دوليًا بمستوى التنظيم الاحترافي، وانعكاسًا للثقة العالمية في قدرات السعودية على استضافة وتنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية.

ويجري طواف العلا 2026 عبر خمس مراحل تمتد على مسارات متنوعة تجمع بين السرعة والتحمل، في تجربة رياضية فريدة تحتضنها إحدى أكثر الوجهات الطبيعية والتاريخية تفرّدًا في العالم.

وتنطلق المرحلة الأولى الثلاثاء 27 يناير من مضمار سباق الهجن وتعود إليه لمسافة 158 كيلومترًا، فيما تنطلق المرحلة الثانية الأربعاء من محطة قطار المنشية والعودة إليها لمسافة 152 كيلومترًا.

وتتواصل المنافسات بإقامة المرحلة الثالثة الخميس، والتي ستنطلق من المتنزه الشتوي وصولًا إلى جبل بثر جديدة لمسافة 142 كيلومترًا، فيما تبدأ المرحلة الرابعة الجمعة من المتنزه الشتوي وتنتهي عند صخور الصجيليات لمسافة 184 كيلومترًا.

ويُختتم السباق السبت 31 يناير بالمرحلة الخامسة، التي تنطلق من البلدة القديمة في العُلا وتصل إلى مطل حرة عويرض، لمسافة 164 كيلومترًا.