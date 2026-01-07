شتيجن خارج السوبر.. وبرشلونة يستدعي كوشين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقتٍ مبكرٍ الأربعاء، عن إصابة الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، و غيابه عن كأس السوبر الإسباني، التي تحتضنها جدة من الأربعاء إلى الأحد بمشاركة أربعة فرق.

وأفاد النادي الكتالوني، في بيانٍ، بتعرض الحارس إلى إصابة في التدريبات الأخيرة، الثلاثاء، قبل مواجهة أتليتيك بلباو، مساء الأربعاء، على ملعب «الإنماء».

ووفق البيان، سيطير الحارس الأمريكي دييجو كوشين، حارس مرمى الفريق الرديف، إلى السعودية صبيحة يوم المباراة لتعويض غياب الألماني، الذي تأكّد ابتعاده عن كامل مباريات البطولة.

وبسبب إصابة في الظهر، غاب تير شتيجن عن جميع مباريات الموسم الجاري، باستثناء واحدة خاضها الشهر الماضي ضمن كأس ملك إسبانيا. وفي مباريات فريقه الأخرى، جلس احتياطيًا في أربعٍ فقط، وغاب عن قائمة اللاعبين بالكامل في البقية.