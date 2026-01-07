بثلاثيتين.. يوفنتوس وكومو يكسبان ساسولو وبيزا

عاد فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم بثلاث نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز، الثلاثاء، على مضيفه ساسولو 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري، مساء اليوم الثلاثاء.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول متفوقا بهدف ذاتي سجله طارق مهاريموفيتش في الدقيقة 16 بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف فابيو ميريتي وجوناثان دافيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و 63.

وحقق يوفنتوس فوزه العاشر في مشواره ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن روما، خامس الترتيب.

أما ساسولو فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز العاشر، ليتلقى خسارته الثانية مقابل 3 تعادلات في آخر خمس جولات.

وفي مباراة ثانية لحساب الجولة نفسها سجل كومو فوزه الثالث تواليًا بتغلبه على مضيفه بيزا بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف كومو، ماكسيمو بيروني وأناستاسيوس دوفيكاس«ثنائية» في الدقائق 68 و76 و 96.

وبهذا الانتصار رفع كومو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن يوفنتوس وروما، صاحبي المركزين الخامس والسادس.

أما بيزا فيتذيل الترتيب بـ 12 نقطة في المركز العشرين بعدما تلقى خسارته التاسعة.