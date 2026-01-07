داكار 2026.. البداية والنهاية في ينبع

يشهد رالي داكار 2026 مسارًا مختلفًا في تفاصيله، دون أن يخرج عن الإطار العام الذي رسخته السعودية منذ استضافة الحدث للمرة الأولى في 2020، إذ لا يمكن تصنيف خط السير الجديد على أنه تكرارًا للنسخ السابقة.

وتبرز نسخة 2026 كإحدى أكثر النسخ اختلافًا من حيث نقطة الانطلاق والختام، بعدما تقرر أن تبدأ المنافسات وتنتهي في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تعد الثانية بعد نسخة 2021، التي بدأت وانتهت في جدة، مقارنة بالنسخ الماضية التي توزعت بداياتها ونهاياتها بين جدة وبيشة والدمام والقدية.

ويضم مسار الرالي مرحلة استعراضية واحدة و13 مرحلة خاصة، دون إدراج مرحلة الـ48 ساعة التي طبعت نسخة 2025 بالقسوة العالية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة التوازن بين الاستنزاف البدني والتحدي الفني والملاحي، مع الإبقاء على صعوبة المسافات وطبيعة التضاريس. فعلى الرغم من غياب مرحلة الـ48 ساعة، إلا أن عدة مراحل في نسخة 2026 تُعد من الأطول خلال الأعوام الأخيرة، حيث تتجاوز بعض المسافات 900 كيلومتر.

ويحافظ خط السير على مدن أصبحت محطات ثابتة في داكار السعودي، مثل العلا، حائل، الرياض، وادي الدواسر، بيشة، والحناكية، إلا أن توزيعها داخل الجدول الزمني جاء مختلفًا، مع اعتماد مراحل دائرية في ينبع والعلا ووادي الدواسر، وهو نمط كان حاضرًا في نسخة 2023 وغاب جزئيًا في نسخة 2025، كما يعود يوم الراحة إلى العاصمة الرياض، في محطة تمنح الفرق فرصة لإعادة الترتيب قبل الدخول في النصف الثاني من الرالي.