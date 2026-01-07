معرض الذهب في جدة.. 130 عارضا و4 مصانع سعودية

تستقبل جدة، الخميس، انطلاق معرض الذهب، ضمن فعاليات موسم جدة، والذي يُنظم على مدى 5 أيام في «جدة سوبردوم»، أكبر قبة متصلة في العالم، مستهدفًا رفع الوعي بصناعة وقيمة وجودة الذهب، وعرض أحدث التصاميم، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتجارة في قطاع الذهب، وهو ما يعزز مكانتها كمدينة عريقة في صناعة الذهب.

ويستقطب المعرض أكثر من 130 عارضًا و4 مصانع سعودية، يشكلون نخبة من أبرز العارضين، وأفضل المصممين للعلامات التجارية، إضافة إلى عرض قطع ذهبية، تجسد أعلى مستويات الحرفية، وتروي حكاية الذهب عبر فصول متنوعة، في رحلة تفاعلية تُبرز قيمة الذهب ورؤيته المعاصرة.

وسيخصص المعرض منطقة مستقلة للمصانع السعودية، بهدف إبراز قدرات التصنيع المحلي والإقليمي، واستعراض مراحل تصنيع الذهب من المصدر، إذ تربط المنطقة الزائر بالتاجر مباشرة، وذلك تعزيزًا للجانب الصناعي والتجاري.

ويشمل معرض الذهب عددًا من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تستقطب الزوار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، في مساحات صممت بواباتها لتحاكي الهوية المعمارية لمدينة جدة التاريخية، وتتوزع الأجنحة والتركيبات الفنية ومناطق الجلوس والمقاهي حول «الحلقة الذهبية» في قلب الفعالية.

يُذكر أن المعرض يأتي ضمن جهود الموسم في الحرص على تنوع الفعاليات، واستقطاب أحدث المفاهيم العالمية، من خلال مجموعة من التجارب والأنشطة التي تعزز التنوع الترفيهي والثقافي والاقتصادي، وتثري جودة الحياة في جدة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.