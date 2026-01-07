السوبر الإسباني في السعودية.. تفوق إيطالي.. وتهديد ألماني

يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم السابق، قائمة أكثر المدربين تتويجًا بلقب السوبر الإسباني في السعودية.

وتنطلق في مدينة جدة النسخة السادسة من بطولة كأس السوبر الإسباني «2026»، بعدما استضافت السعودية البطولة خمس مرات سابقة منذ عام 2020، في تجارب رياضية ناجحة عزَّزت حضور الكرة الإسبانية على الأراضي السعودية.

ومع تنظيم أول نسخة في السعودية عام 2020، تحوّل السوبر الإسباني إلى منصة تجمع نخبة المدارس التدريبية العالمية، إذ شهدت الملاعب السعودية تنافسًا فنيًّا عالي المستوى بين مدربين يمثلون مدارس أوروبية ولاتينية مختلفة، حيث كانت النسخة الأولى في السعودية عام 2020 في جدة شاهدة على تتويج زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، باللقب، ليمنح المدرسة الفرنسية أول ألقابها في السوبر الإسباني على الأراضي السعودية.

وشهدت نسخة 2022 في الرياض مواصلة ريال مدريد حضوره القوي في البطولة، حيث تُوِّج باللقب بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في إنجاز أكّد تفوق المدرسة الإيطالية في إدارة البطولات قصيرة المدى.

أما نسخة 2023 في الرياض، فقد شهدت تتويج تشافي هيرنانديز مع برشلونة، ليعيد اللقب إلى خزائن برشلونة ويمنح المدرسة الإسبانية حضورها الأول في النسخ السعودية، قبل أن تعود المدرسة الإيطالية للتفوق مجددًا في نسخة 2024 التي استضافتها العاصمة مجددًا، عندما قاد أنشيلوتي ريال مدريد لتحقيق اللقب للمرة الثانية له في السعودية، ليصبح أكثر المدربين تحقيقًا لكأس السوبر الإسباني في النسخ السعودية حتى الآن.

وفي نسخة 2025 التي عادت إلى جدة، دخلت المدرسة الألمانية سجل الأبطال للمرة الأولى، بعدما قاد هانزي فليك فريق برشلونة للتتويج باللقب، في نسخة عكست التحول الفني والتكتيكي للفريق الكتالوني.

وعلى مستوى الحضور الفني المتكرر، حافظ عدد من المدربين على وجودهم المستمر في البطولة عبر أكثر من نسخة، أبرزهم الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي شارك في عدة نسخ دون أن ينجح في تحقيق اللقب، إلى جانب الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو.

ومع انطلاق النسخة السادسة 2026 في جدة، ستسجل البطولة ظهورًا تدريبيًّا جديدًا للمرة الأولى بالسوبر الإسباني في السعودية، يتمثل في مشاركة المدرب الإسباني تشابي ألونسو على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في مشاركة تُعد الأولى له في البطولة بنسختها السعودية، ليضيف بعدًا جديدًا للتنافس الفني ويجسد دخول جيل جديد من المدربين إلى المشهد.