«شاعر الراية».. العبدلي يتأهل إلى «الرابعة»

تأهل السعودي مشاري العبدلي، إلى المرحلة الرابعة، من برنامج «شاعر الراية»، فيما ينتظر 3 شعراء نتائج التصويت في بداية الحلقة المقبلة، من البرنامج الذي تنتجه هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعرض على القناة السعودية ومنصة الأولى وشاهد وإذاعة الرياض، وعلى تطبيق البرنامج.

وشهد مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض «الثلاثاء»، ثامن حلقات الموسم الرابع، إذ بدأت الحلقة بحضور المتسابق محمد المحلكم من السعودية الذي دخل على المسرح بصوت فلكلوري ثم ألقى قصيدته التي تحدثت عن المسابقة.

ثم أطل فهد العازمي من الكويت بقصيدة اختزل فيها تجارب العمر، وهو النص الذي نال الإعجاب الكبير من اللجنة.

ثالث المتسابقين كان ناصر بن هندي من السعودية، بنص غزلي يتحدث عن «الراية»، باعتبارها «هقوة» كل شاعر وهدف أهل الإبداع من كل مكان.

رابع ظهور في الحلقة كان للشاعر عبد الله بن فرحان من السعودية، الذي خصص قصيدته لوالده وما قدمه في حياته وما تجاوزه من صعوبات.

وكان مسك ختام الحلقة للمتسابق مشاري العبدلي من السعودية، الذي قدم نصًا تغزل فيه بحبيبته «نجد العذية» وحصد إشادات من لجنة التحكيم.

وينتظر الجمهور جوائز مالية تتجاوز الـ 100 ألف ريال، للمشاركة في فقرة «المشهد»، يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف ريال، وبقية المراكز التسعة 10 آلاف ريال لكل فائز، عبر هاشتاق #شاعر_الراية.