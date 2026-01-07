مشاكل ميكانيكية تحرم الراجحي من الدفاع عن لقب داكار

أعلن السعودي يزيد الراجحي، حامل اللقب، الأربعاء، انسحابه ​من رالي داكار 2026، المنظم في السعودية، بسبب مشاكل ميكانيكية.

وقال الراجحي، سائق تويوتا أوفردرايف، في منشور بثَّه عبر موقع فريقه الشخصي «يزيد ريسنج» على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف توقفت رحلتنا هُنا في رالي دكار 2026 عند هذه النقطة، ‌سنعود أكثر ‌قوة العام المقبل، ‌شكرًا ⁠للجميع ​على ‌الدعم والمساندة».

وأضاف حامل اللقب، في مقطع فيديو: «انطلقنا اليوم ولكن تعرضنا لثلاث حالات ثقوب في الإطارات، وانتظرنا قرابة نصف ساعة للحصول على إطارات جديدة، تأخرنا قرابة ساعة وكان يتوجّب علينا للتعويض المخاطرة، لكننا قرَّرنا ⁠عدم المخاطرة أو التعرض لحادث».

وتابع الراجحي، الذي ‌عاد إلى المنافسات بعد تعافيه ‍من حادث ‍خطير العام الماضي: «لماذا نخاطر بحادث، هناك ‍داكار مقبل وفزنا العام الماضي، وبإذن الله نعوضكم بفوز ثانٍ في الأعوام المقبلة».

وواجه الراجحي، صاحب الـ44 عامًا، وهو أول ​سعودي يتوَّج بطلًا لرالي داكار، صعوبات منذ بداية نسخة هذا العام، ⁠التي انطلقت بمرحلة تمهيدية حول ينبع على ساحل البحر الأحمر، وتستمر لمدة أسبوعين يشهدان 13 مرحلة يقطع فيها المتسابقون نحو 8000 كيلومتر بالكامل في السعودية للعام السابعة على التوالي.

وانطلق رالي داكار عام 1978 كسباق من باريس عبر الصحراء الكبرى إلى العاصمة السنغالية، لكنه انتقل إلى أمريكا الجنوبية عام ‌2009 لأسباب أمنية، ثم انتقل إلى السعودية عام 2020.