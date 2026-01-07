عقوبة العبود تمتد إلى الخلود

يخضع عبد الرحمن العبود، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لتدريباتٍ انفرادية يومية في صالة الإعداد البدني بمقر النادي في جدة، وذلك تطبيقًا لقرار المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وفقًا لمصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر نفسه إلى أنَّ العبود لا يزال يخضع لفترة الإبعاد، وفقًا لقرار الجهاز الفني، ما يعني غيابه عن مواجهة الخلود، بعد أن غاب عن مباريات الشباب ونيوم والتعاون على التوالي.

وشارك العبود «30 عامًا» مع الاتحاد الموسم الجاري في 10 مباريات، بإجمالي 219 دقيقة لعب، منها 6 مباريات في دوري روشن السعودي.

وتعرّض العبود، المنتقل إلى صفوف الاتحاد صيف عام 2019، لعقوبات انفرادية مماثلة، كانت الأولى في عام 2023 خلال فترة المدرب البرتغالي نونو سانتو، على خلفية خلاف وُصفت حينها العقوبة بأنه قرار فني. وجاءت العقوبة الثانية عقب تولي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو القيادة الفنية خلفًا لسانتو، إذ أبلغ المدرب الإدارة باستبعاد اللاعب من حساباته الفنية، ما دفع الأخيرة إلى إعارته في يناير 2024 إلى ناديه الأصلي الاتفاق حتى نهاية الموسم.

إلى ذلك، يجري لاعبو «العميد» مرانهم الرئيس، عصر الخميس، استعدادًا لمواجهة الخلود مساء الجمعة المقبل في بريدة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد تحقيقه 7 انتصارات وتعادلين، مقابل 3 هزائم.