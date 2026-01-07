ماراثون الرياض يعود بمشاركة دولية واسعة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأربعاء، تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي، والذي يشهد العام الجاري إطلاق «مهرجان ماراثون الرياض» للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى.

وتُجرى فعاليات المهرجان في جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض على مدى أربعة أيام، خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2026، على أن تُختتم في اليوم الأخير بإجراء سباقات الماراثون.

ويأتي تنظيم الماراثون بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى «World Athletics» ضمن فئة سباقات النخبة للطرق «Elite Road Race» للعام الخامس على التوالي، حيث سجلت نسخة عام 2025 مشاركة قياسية تجاوزت 40 ألف عداء وعداءة، مقارنة بنحو 20 ألف مشارك ومشاركة في نسخة عام 2024 ما يعكس النمو المتسارع والإقبال المجتمعي المتزايد على الحدث.

وتشمل نسخة هذا العام من ماراثون الرياض أربعة سباقات رئيسة، هي: الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترًا، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومترًا، وسباق 10 كيلومترات، إضافة إلى سباق 5 كيلومترات المخصص للعائلات والمبتدئين، في إطار تجربة رياضية شاملة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وبهذه المناسبة، عبّر الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن سعادته بإطلاق النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي، مشيرًا إلى أن الماراثون يشهد هذا العام توسعًا نوعيًا بإطلاق مهرجان ماراثون الرياض للمرة الأولى، ليصبح تجربة رياضية مجتمعية متكاملة.

وأضاف: «لم يعد ماراثون الرياض مجرد سباق للجري، بل أصبح فعالية وطنية تحتفي بالنشاط البدني، وتجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وترفيهية. ونفخر بمواصلة هذا النجاح العالمي من قلب العاصمة للعام الخامس على التوالي، في تجسيد لرؤية وطنية تؤمن بأن كل خطوة يخطوها المشاركون هي خطوة نحو مستقبل أكثر صحة وحيوية».