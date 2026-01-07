الأهلي.. إينزو يعوض غياب أتانجانا

اختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الفرنسي إينزو ميو لتعويض غياب مواطنه فالنتين أتانجانا «الموقوف» لتراكم البطاقات الملونة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن يايسله وضع إينزو في القائمة الأساسية إلى جانب زياد الجهني التي ستخوض مواجهة الأخدود، السبت المقبل، في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن حسابات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وبيّن أن المناورة الأخيرة التي سيخضع لها اللاعبون على ملعب مقر النادي في جدة، الجمعة المقبل، ستحدد التشكيلة النهائية قبل المغادرة إلى نجران، على أن يكون عيد المولد أحد اللاعبين المرشحين لتولي مهمة لاعب المحور، فيما سيعود البرازيلي روجر إيبانيز إلى القائمة الأساسية بعد أن غاب عن مباراة النصر بداعي البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام الفيحاء في الجولة الـ12.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في قائمة دوري «روشن» برصيد 25 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط.