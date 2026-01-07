يونايتد بعد فيرجسون.. 11 مدربا و5 مؤقتين

مرَّ 11 مدربًا على قيادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، من بينهم خمسة مدربين مؤقتين، منذ نهاية حقبة المدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون عام 2013.

وبعد رحيل المدرب الأسطوري لليونايتد، الذي حقق أرقامًا قياسية وقاد الفريق في أكثر من 1500 مباراة، تأرجح النادي بين عدد من الأسماء والمدارس التدريبية المختلفة، دون تحقيق إنجازات تُذكر.

فبعد إعلان وداع فيرجسون، أعلن النادي الإنجليزي تعيين مواطنه ديفيد مويس مدربًا للفريق، على أمل مواصلة النتائج والأرقام القياسية، إلا أنه لم يُكمل موسمه الأول، إذ تم تعيينه 1 يوليو 2013، وأُنهي عقده في 22 أبريل 2014، بعد أن قاد الفريق في 51 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 9، وخسر 15. ليعلن النادي بعدها الاستعانة بخدمات الويلزي ريان جيجز، نجم الفريق السابق، لقيادة الفريق في المواجهات الأربع المتبقية من الموسم، حيث انتصر في مباراتين، وخسر واحدة، وتعادل في مثلها.

وفي العام التالي، أعلن يونايتد تعيين الهولندي لويس فان جال مدربًا للفريق، واستمر معه لمدة موسمين، قاد خلالها الفريق في 103 مباريات، فاز في 54 منها، وتعادل في 25، وخسر 24، ونجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد شهر مايو 2016 خطوة مهمة في مسيرة يونايتد، بعد التوقيع مع الاسم التدريبي اللامع البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ وصف بعضهم القرار بالصائب، عادين أن الفريق بحاجة إلى مدرب صاحب سجل بطولي للعودة إلى منصات التتويج.

وأشرف مورينيو على 144 مباراة، فاز في 84 منها، وتعادل في 32، وخسر 28، ونجح في التتويج بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الدرع الإنجليزي. إلا أنَّ المدرب البرتغالي لم يُكمل فترته، إذ أُعلن فك الارتباط معه في منتصف الموسم الثاني، وتحديدًا في ديسمبر 2018، ليعلن بعدها النادي التعاقد مع النرويجي أولي جونار سولشاير.

وخلال حقبة سولشاير، خاض الفريق تحت قيادته 168 مباراة، فاز في 91 منها، وتعادل في 37، وخسر 40، دون أن يحقق أي لقب. وبعدها عادت إدارة يونايتد للاستعانة بمدرب مؤقت، بتعيين الإنجليزي مايكل كاريك عقب إقالة سولشاير في نوفمبر 2021، ليقود الفريق في ثلاث مباريات فقط، فاز في اثنتين، وتعادل في واحدة.

وفي خطوة مزدوجة، أعلن يونايتد إنهاء مهمة كاريك، وتعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا أيضًا، لقيادة الفريق من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022، أشرف خلالها على 29 مباراة، فاز الفريق في 11 منها، وتعادل في 10، وخسر 8.

وفي 23 مايو، أعلن النادي الإنجليزي التوقيع مع الهولندي إريك تين هاج، الذي قاد الفريق في 128 مباراة، حقق خلالها 70 انتصارًا، و23 تعادلًا، و23 خسارة، وتُوِّج معه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، قبل أن يُعلن يونايتد في 28 أكتوبر 2024 إقالته، وتعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدربًا مؤقتًا، حيث قاد الفريق في أربع مباريات، فاز في ثلاث منها، وتعادل في واحدة.

ليعلن يونايتد بعدها التعاقد مع البرتغالي روبن أموريم في 11 نوفمبر 2024، الذي قاد الفريق في 63 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في 18، وخسر 21.

وفي 5 يناير الجاري، أعلن يونايتد فك الارتباط مع أموريم، وتعيين الإسكتلندي دارين فليتشر مدربًا مؤقتًا للفريق، على أن تكون أولى مبارياته الأربعاء المقبل أمام بيرنلي.