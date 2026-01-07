بطولة «بريسبن».. جيسيكا تُقصي آنا وتتأهل

استهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، لاعبة التنس، عام 2026 بتحقيق الفوز على حساب الروسية آنا كالينسكايا في دور الـ32 ببطولة «بريسبن» المفتوحة للتنس.

وتغلبت جيسيكا على آنا، الأربعاء، بنتيجة 6ـ2 و2ـ6 و6ـ4، للتأهل إلى الدور الثالث في البطولة.

ومن المقرر أن تلتقي اللاعبة الأمريكية في الدور الثالث مع الأوكرانية دايانا يستريمسكا، التي تغلبت على ليلى فرنانديز 6ـ1 و6ـ2.

وفي بقية المباريات، فازت البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش على الدنماركية كلارا توسون 6ـ2 و6ـ3، والروسية ليودميلا سامسونوفا على الأسترالية إيمرسون جونز 6ـ4 و6ـ1، والتشيكية ليندا نوسكوفا على البولندية ماجدلينا فريخ 6ـ7 و6ـ4 و6ـ4.

كما تغلبت ميرا أندريفا على أوليفيا جاديتشكي 4ـ6 و6ـ1 و6ـ2، ومارتا كوستيوك على يوليا بوتنيتسيفا 6ـ7 و6ـ1 و6ـ0، وأماندا أنيسيموفا على كيمبرلي بيريل 6ـ1 و6ـ3.

وفي منافسات الرجال، وصل الأمريكي سيباستيان كوردا إلى الدور الثمانية بالبطولة، بعدما انسحب يجي ليهتشيكا من المباراة للإصابة. وضرب كوردا موعدًا مع مواطنه ألكيس ميتشسلين، الذي تغلب على ليرنر تين 6ـ4 و6ـ2.

كما فاز دانييل ميدفيديف على فرانسيس تيافوي 6ـ3 و6ـ2، وكامل ماجشرزاك على رايلي أوبليكا 6ـ7، و7ـ6 و7ـ6.