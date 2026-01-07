اتفاقية بين «الدرعية» و«مِداد» لبناء فندق ومساكن

أعلنت شركة الدرعية عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك جديدة مع شركة مِداد للتطوير والاستثمار العقاري، لبناء فندق فورسيزونز الدرعية ومساكن فورسيزونز الخاصة.

وأكدت شركة الدرعية أنَّ هذه الشراكة الجديدة تسهم في ترسيخ التعاون بين الشركتين، من خلال تطوير فندق فورسيزونز الدرعية الفاخر الذي يضم 159 غرفة، إضافة إلى وحدات فورسيزونز السكنية الخاصة، على مساحة تمتد نحو 235 ألف متر مربع ضمن المخطط العام للدرعية. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 827 مليون دولار أمريكي «3.1 مليار ريال سعودي»، شاملة تكاليف الاستحواذ على الأرض والأعمال الإنشائية.

وتمثل هذه الشراكة أول تعاون رئيس بين شركة الدرعية ومِداد، ضمن خطط الدرعية لتطوير 40 فندقًا فاخرًا ضمن المخططين الرئيسين للدرعية، وهما: مشروع الدرعية الممتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، ومشروع وادي صفار الذي تبلغ مساحته 62 كيلومترًا مربعًا، ويعد وجهة فاخرة تمزج بين جودة الحياة والثقافة والترفيه.

وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة والأمين العام لشركة الدرعية: «تواصل السعودية وضع معايير جديدة في تطوير الوجهات السياحية، والدرعية تعد في طليعة تلك الوجهات، كما أنَّ مثل هذه الشراكات تعزز ما تقدمه السعودية من تجارب سياحية عالمية، وتعزز مكانتنا كوجهة رائدة بهذا المجال».

من جانبه، ذكر جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: «سيكون فندق ومنتجع فورسيزونز الدرعية أحد أكبر فنادقنا الفاخرة، ونحن فخورون بالإعلان عن اتفاقية التطوير المشترك مع مداد، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السعودية. تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بتمكين الشركاء السعوديين من المساهمة في رحلة التحول التي تشهدها الدرعية، وتؤكد ثقة شركة مداد في الفرص التي يقدمها المشروع».

وقال عبد الإله العيبان، رئيس شركة مداد للتطوير والاستثمار العقاري: «يمثّل هذا المشروع محطة مفصلية لشركة مداد، إذ يتيح لنا تقديم تجربة فورسيزونز في إحدى أبرز الوجهات التراثية في السعودية. ونحن متحمسون لتقديم مشروع يجسّد التميّز في التصميم، والخدمة عالمية المستوى، والقيمة المستدامة، مع الإسهام الفاعل في تحقيق الطموحات السياحية والثقافية والاقتصادية للسعودية».

يأتي هذا التعاون في إطار التقدم والإنجاز المتسارع في مشروع الدرعية، الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار أمريكي «236 مليار ريال سعودي»، والذي منح حتى الآن عقود إنشاءات تتجاوز قيمتها 27 مليار دولار أمريكي «101.25 مليار ريال سعودي».

وستسهم الدرعية بما يقارب 18.6 مليار دولار أمريكي «70 مليار ريال سعودي» بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، كما ستوفر أكثر من 180 ألف فرصة عمل، وستحتضن 100 ألف ساكن، وتستقبل نحو 50 مليون زيارة سنويًّا. وستضم الدرعية مساحات مكتبية عصرية لعشرات الآلاف من المبدعين في قطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، إلى جانب المتاحف، ووجهات التسوق، وجامعة، ودار الأوبرا في الدرعية، والدرعية أرينا، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وما يقرب من 40 منتجعًا وفندقًا عالمية المستوى منتشرة في مخططيها العامين الرئيسين.