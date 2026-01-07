مذيع فيتنامي يشجع النصر.. ويرشح الأخضر

أكد الفيتنامي جان نيجا المذيع في قناة «Tran» الرياضية، متابعته الدوري السعودي وتشجيعه فريق النصر، معربًا عن سعادته بتنظيم منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 6 حتى 24 يناير الجاري.

وأوضح نيجا خلال حديثه لـ«الرياضية»، أن اسم الدوري السعودي بات قويًا وسط دوريات العالم بسبب استقطاب كبار نجوم الكرة العالمية وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

وقال: «هذه زيارتي الثانية للسعودية، فقد سبق أن حضرت مباراة السعودية مع منتخب بلادي 2022 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لذلك أجواء جدة ليست غريبة عني خاصة وأنا تجولت في معظم أركانها وأعجبني كورنيش البحر والبلد القديمة ومنتجع درة العروس ومول العرب».

وأضاف المذيع الفيتنامي: «أرشح الأخضر للفوز بكأس آسيا بعد عروضه القوية في الدوحة، وأشجع النصر وأعتبر رونالدو فلتة الكرة العالمية قبل ميسي، وأكلتي المفضلة هي الدجاج بالبطاطس».