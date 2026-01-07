الرائد يقلب الطاولة على العلا ويُسقط بيسيرو

قلب فريق الرائد الأول لكرة القدم، تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3ـ2 على العلا، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتلقى البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب العلا، خسارته الأولى في أول ظهور رسمي له مع الفريق، على الرغم من التقدم المريح الذي حققه فريقه في الشوط الثاني.

وافتتح العلا التسجيل عن طريق أيمن الخليف عند الدقيقة «41»، مستفيدًا من تمريرة اليوناني إيفتيميس كولوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم العلا 1ـ0.

وعزز المالي أداما تراوري تقدم العلا بالهدف الثاني عند الدقيقة «59 » بعد صناعة من أيمن الخليف، قبل أن يعود الرائد إلى أجواء اللقاء، ويقلّص الفارق بفضل الجزائري يسري بوزوق من ركلة جزاء «67»، ثم أدرك وليد الشنقيطي التعادل في الدقيقة «90 » بعد تمريرة من بوزوق، قبل أن يخطف الكاميروني عمر جونزاليس هدف الفوز القاتل عند الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، استعاد الرائد نغمة الفوز بعد خمس مباريات دون انتصار «تعادلان وثلاث هزائم»، وقفز إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما بقي العلا خامسًا بـ27 نقطة.

ويستضيف العلا نظيره الجبيل، الإثنين 12 يناير، ضمن الجولة الـ16، بينما يواجه الرائد فريق الزلفي، الثلاثاء 13 يناير.