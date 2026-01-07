الجندل والطائي يتعادلان

تعادل فريق الجندل الأول لكرة القدم وضيفه الطائي 1ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب جامعة الجوف، لحساب الجولة الـ15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وفي الشوط الأول، تحفظ الفريقان كثيرًا وسط محاولات هجومية خجولة، وافتتح الطائي أول أهداف المباراة عن طريق محمد المطير عند الدقيقة «13»، وحافظ الضيوف على النتيجة في الشوط الأول، لينتهي بتقدمهم 1ـ0، وفي الشوط الثاني سجَّل الجندل هدف التعادل «55» عن طريق اللاعب بندر الشمراني.



وبهذه النتيجة، رفع الفريقان نقاطهما، إذ حلَّ الطائي في المرتبة الـ 11 بـ 17 نقطة، ويليه الجندل في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.