جيسوس: لماذا لم يؤجلوا مباراتنا أمام الأهلي؟

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، صعوبة إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مرجعًا ذلك إلى عوامل مالية وعدة اعتبارات أخرى، مشددًا في الوقت ذاته على ثقته الكاملة في المجموعة الحالية وقدرتها على المنافسة.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة القادسية: «فترة الانتقالات الشتوية دائمًا ما تكون مفضلة للمدربين من أجل تدعيم فرقهم، وأنا كمدرب للنصر أتمنى أن تساعدنا هذه الفترة على استقطاب بعض اللاعبين، لكن الأمور ليست سهلة وهناك عدة عوامل، وإذا لم نتمكن من التدعيم سنكمل بالعناصر نفسها، ولا ننسى أن النصر يملك لاعبين قادرين على المنافسة».

وعن مواجهة القادسية، أوضح البرتغالي قائلًا: «نلعب أمام فريق يملك إمكانات كبيرة، لديه عناصر مميزة، ينافس على المراكز الأولى، ويملك هجومًا قويًّا، لذلك المباراة ستكون صعبة».

وأشار جيسوس إلى أنَّ التحضيرات للمباراة جاءت في ظروف استثنائية، مضيفًا: «فترة الإعداد اختلفت عن جميع المباريات السابقة، كنَّا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أمر صعب، خاصة أننا لم نتعود على الخسارة، والخسارة الماضية هي الأولى لنا في الدوري».

وتحدث مدرب النصر عن أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدًا: «المباريات المقبلة مهمة جدًّا في سباق المنافسة، وهدفنا العودة إلى مكاننا الطبيعي في الصدارة، والأهم في مباراة الغد هو استعادة النقاط الثلاث».

وبشأن جاهزية المدافع سيماكان، ذكر جيسوس: «سيماكان شارك في التدريبات لمدة يومين فقط، ولن نغامر به، هو جاهز طبيًّا بنسبة 100 في المئة، لكنه يحتاج إلى عمل لياقي. منحنا إشارات إيجابية خلال اليومين الماضيين، وإذا لم يكن حاضرًا غدًا فسيكون متاحًا في المباراة التي تليها».

وأضاف: «عدم وجود إصابات أمر إيجابي بالنسبة لنا، ومع ضغط المباريات عادة ما تظهر الإصابات، لكن باستثناء سيماكان لا نعاني من أي إصابة، ومرور نصف شهر من يناير دون إصابات يعد أمرًا جيدًا».

وتطرق جيسوس إلى ضغط المباريات، قائلًا: «لم أفهم حتى الآن سبب عدم تأجيل بعض المباريات، النصر والأهلي حاولا تأخير المباراة لكن لم تكن هناك استجابة. ليس من المعقول أن نلعب أربع مباريات وكل ثلاثة أيام مباراة، في وقت تحصل فيه الفرق المنافسة على خمسة أيام راحة».

وأكد المدرب البرتغالي ثقته في لاعبيه والجماهير، موضحًا: «ثقة الجماهير وثقتنا بأنفسنا مشتركة، وهذا أمر مهم. المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا، والنصر قادر على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن المنافسة على اللقب، بيَّن جيسوس: «خسرنا الصدارة حاليًّا، لكن المنافسة ستبقى قوية وشرسة، خاصة بين النصر والهلال، فقدنا بعض النقاط، وسنعمل على استعادتها بداية من المباراة المقبلة، النصر فريق بطل يريد الفوز دائمًا، وأنا لم أبتعد عن أفكاري التدريبية التي عملت بها في جميع الفرق التي دربتها وحققت معها بطولات».