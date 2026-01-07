بثلاثية.. أوزبكستان تكسب تحدي لبنان

حقق المنتخب الأوزبكي تحت 23 عامًا لكرة القدم ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشاركته ببطولة كأس آسيا 2026، بعد انتصاره على نظيره اللبناني بنتيجة 3ـ2، الأربعاء، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وتقدم المنتخب الأوزبكي مبكرًا عن طريق أميربيك سعيدوف عند الدقيقة «24»، وأضاف زميله رافشان خيرولاييف الهدف الثاني «50»، وسجَّل الهدف الثالث ساردوربك باخرموف «57».

فيما جاء هدفا المنتخب اللبناني عن طريق ليوناردو شاهين الذي سجَّل ثنائية «65 و5+95».

واعتلى المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى، عقب تعادل إيران وكوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم.

ويلاقي لبنان نظيره كوريا الجنوبية، السبت المقبل، على ملعب نادي الشباب ضمن لقاءات الجولة الثانية، فيما يواجه المنتخب الأوزبكي إيران في اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.