إنزاجي: الحزم صعب.. وكانسيلو خارج حساباتي

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة الحزم، مشددًا على صعوبة اللقاء على الرغم من تباين المراكز، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة.

وقال إنزاجي إن استعدادات فريقه كانت إيجابية بعد العودة من جولتين خارج الديار، موضحًا: «خضنا مباراتين خارج أرضنا ونجحنا في حصد ست نقاط مستحقة، الفريق قدم مستوى جيدًا، ونعرف أننا سنواجه الحزم، وهو فريق يقدم نتائج جيدة في الفترة الماضية، وخسر مباراته الأخيرة دون أن يستحق الخسارة، وسيكون خصمًا عنيدًا».

وحول مستقبل عدد من اللاعبين، بينهم البرتغالي جواو كانسيلو، وعلي البليهي، ومحمد القحطاني، وعبد الله الحمدان، شدد المدرب الإيطالي على أن جميع الأسماء ضمن حساباته الفنية، قائلًا: «لا يوجد لاعب خارج اختياراتي، جميعهم يتدربون معنا بشكل احترافي، قلت بعد مباراة ضمك إن الحمدان موجود معنا، وبقية اللاعبين ملتزمون ويقدمون عملًا جيدًا في التدريبات».

وأضاف: «هناك إدارة تعمل على ملف المفاوضات مع اللاعبين، وهذا الأمر يدار من قبل النادي، أما في الجانب الأيمن، فكانسيلو ليس خيارًا لنا في الوقت الحالي، والنادي يسعى بجدية لإيجاد حل لهذا الملف».

وعن دعم الإدارة له خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين تحت 21 عامًا، أوضح إنزاجي أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على تلبية المتطلبات الفنية، مشيرًا إلى أن قراراته تعتمد على ظروف كل مباراة وقال: «أعرف أن هناك اهتمامًا بالسوق، لكن لدينا كايو ويوسف وقد أديا المطلوب منهما، والحارس موجود معنا أيضًا، الخيارات الفنية مرتبطة باحتياجات كل مواجهة».

وفيما يخص مركز قلب الدفاع الأيسر، وعدم الاستقرار على اسم محدد، خاصة بعد إشراك متعب في هذا المركز خلال المباراتين الماضيتين، أكد إنزاجي رضاه عن الخيارات المتاحة، موضحًا: «يوسف، متعب، وعلي البليهي، جميعهم قدموا مستويات جيدة في هذا المركز، متعب يمثل حلًا مهمًا بالنسبة لي».

وختم المدرب الإيطالي حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية لمباراة الحزم لم يُحسم بعد، قائلًا: «لم أقرر حتى الآن من سيشارك في مباراة الغد، الأمر يعتمد على جاهزية اللاعبين، لكن بشكل عام أنا راضٍ جدًا عن أداء الجميع في هذا المركز».