سيميوني: مواجهة الريال في جدة مختلفة

عدَّ الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتليتيكو مدريد الأول لكرة القدم، السعودية مكانًا جيدًا لاستضافة البطولات الكبرى.

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء في جدة، ردَّ الأرجنتيني على سؤالٍ عن إجراء منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية مجيبًا: «نعم، هناك أشخاص مؤهلون لاتخاذ القرارات، كل مرة جئنا فيها إلى اللعب هنا، استقبلونا بشكل رائع، وعندما تجري كأس العالم هنا نأمل أن يتم ذلك بأفضل شكل ممكن».

ويتواجه أتليتيكو مدريد مع جاره وغريمه ريال مدريد، الخميس على ملعب «الإنماء»، ضمن دور الأربعة.

وأوضح سيميوني: «كل مباراة تختلف عن الأخرى، ولا أعتقد أنَّ مواجهة غدٍ ستكون مشابهة لما قدَّمناه أمامهم في الدوري».

وعن مهاجمه النرويجي ألكسندر سورلوث، قال: «هو في حالة بدنية ممتازة وثابتة، إنه يمنحنا خيارات مختلفة عن مهاجمينا الآخرين، فنحن بحاجة إليه لما يتمتع به من حماس وطموح، قوته البدنية تسمح لنا بالهجوم بطرق مختلفة».

وأشار المدرب إلى مواطنه ومهاجمه جوليان ألفاريز، مُتمنيًّا منه تقديم «أداء رائع» في نصف النهائي، مضيفًا: «لقد أثبت بمفرده ما يستطيع تقديمه في الملعب».

وخلال المؤتمر ذاته، أكد الإسباني كوكي، لاعب وسط الفريق، استهدافه الحضور ذهنيًا أمام ريال مدريد لمساعدة زملائه.

وأوضح: «النجوم الكبار يعيشون تحت ضغط دائم، يجب أن نرفع سقف مطالبنا كفريق من أجل تحقيق أهدافنا، سنبذل كل ما لدينا أمام ريال مدريد من أجل الوصول إلى النهائي، هذا ما يمكن أن أقوله لجماهيرنا».

وأشار كوكي إلى صعوبة بطولة السوبر رغم قلة عدد مبارياتها. ووصف زميله ألفاريز بـ «اللاعب الاستثنائي»، مُكمِلًا: «في مثل هذه المباريات الحاسمة، يظهر اللاعبون أمثاله، وبالتأكيد سيكون حاضرًا عندما يحتاج إليه الفريق»، فيما نوَّه بما وجده فريقه من ترحيب وحسن ضيافة في السعودية.