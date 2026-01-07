القحطاني يعوّض الجوير.. وأوتافيو يغيب أمام النصر

كشفت مصادر «الرياضية» عن أنَّ الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، استقرَّ على إشراك حسين القحطاني بديلًا لمصعب الجوير في المواجهة المرتقبة أمام النصر، الخميس، وذلك بسبب مشاركة الجوير مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وبيَّنت المصادر ذاتها أنَّ البرتغالي أوتافيو، لاعب وسط القادسية، سيغيب عن اللقاء نتيجة الإصابة، ما أجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل المباراة.

ميدانيًّا، قسَّم رودجرز الحصة التدريبية، الثلاثاء، إلى جزءين، نظَّم الأول في صالة الحديد، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الميدان لاستكمال الجوانب الفنية والتكتيكية.