بيلينجهام: أربط خطوط الريال.. وفينيسيوس يحتاج الدعم

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، تركيزه على ربط الخطوط أكثر من إحراز الأهداف.

وأشار، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في جدة عن مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، إلى قدرته على إحراز 40 أو 50 هدفًا في الموسم الواحد من خلال مركز رأس الحربة والحضور دائمًا داخل الصندوق.

واستدرك قائلًا: «الموسم الماضي، لعِبت في مركز مختلف وأحرزت 15 هدفًا، ومركزي الجديد يربط بين الخطوط، والأهداف حاليًا ليست الأهم بالنسبة لي، وأركِّز أكثر على اللعب».

وشدّد الإنجليزي على ضرورة مساعدة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للظهور بمستوى أفضل.

وقال عنه: «إنه بشر في نهاية المطاف، هو لاعب رائع ومن أهم عناصر الفريق، والأهداف لا تحكي القصة الكاملة، وينبغي أن نساعده ليظهر بشكل أفضل». ونفى لاعب الوسط ما تردّد عن طلبه من الجهاز الفني إحضار لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وصرّح: «هذا الخبر خاطئ جدًا، وأعتقد أنه لا يوجد لاعب لديه هذه القوة في النادي»، موضحًا: «بعض المشكلات التي تُطرَح ليست حقيقية، فهناك العديد من الدراما والإضافات التي تصنع فكرة خاطئة عند الجمهور»، كما نفى وقوع خلافات بين فينيسيوس والمدرب الإسباني تشافي ألونسو.

وأبان بيلينجهام أن فريقه سيلعب أمام أتلتيكو مدريد، الخميس على ملعب «الإنماء» بـ «العقل والقلب.. وسيجمع بينهما»، مشيرًا إلى إدراكه أهمية المباراة وتطلعه إلى التركيز على اللعِب.

وبسؤاله عن استضافة السعودية البطولة، أجاب: «المستوى مرتفع جدًا من ناحية المرافق، المكان مهيأ لهذه البطولات الكبيرة، الفرق تستطيع القدوم، والتجارب هنا رائعة جدًا، وأتمنى العودة إلى هنا مرارًا وتكرارًا».