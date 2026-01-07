ألونسو: انتظروا مبابي في نهائي السوبر

أعلن الإسباني تشافي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، المصاب بالتواء في الركبة، سيخوض مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة إذا هزم زملاؤه أتلتيكو مدريد الخميس ضمن نصف النهائي.

وخلال مؤتمر صحافي عن مباراة الخميس، أوضح المدرب: «مبابي لن يلعب غدًا، لكنه سيلعب النهائي».

وأشار إلى امتلاك لاعبيه طاقة كبيرة ورغبة في تحقيق اللقب، مستدركًا: «صحيح أن أشياء كثيرة تنقصنا، لكن لا بد من تجاوز أخطاء الأسبوع الماضي، وغدًا سيكتب ريال مدريد قصة جديدة».

وأكد ألونسو مطالبته جميع لاعبيه بالضغط خلال المباريات، وشدد: «الكل يجب أن يكون مسؤولًا عن مدى تميّزه، لا بد من إظهار القوة في الدفاع والهجوم»، متوقعًا مواجهةً مختلفةً وأكثر تنافسيةً مع «الأتليتي» عن اللقاء الأخير بين الفريقين، الذي خسِره ريال مدريد 2ـ5 ضمن الدوري الإسباني.

وتمنّى المدرب أن يُظهِر مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور وجهًا فنيًا أجمل وأن يستمتع أكثر باللعب. وأبان: «نريد أن نساعده، سوف نساعده بكل تأكيد».