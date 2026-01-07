الفتح يجدد عقدي السحيحي والعبود

أعلنت إدارة نادي الفتح توقيع عقدين احترافيين مع محمد السحيحي «19 عامًا» ومهدي العبود «20 عامًا»، لاعبي خط الوسط، يمتدان لمدة أربعة أعوام حتى عام 2029، في خطوة تعكس توجه النادي نحو الاستثمار في المواهب الصاعدة.

ويُعد محمد السحيحي من الأسماء الواعدة في صفوف الفتح، إذ شارك في ثلاث مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي أمام الأهلي والخليج والشباب، فيما خاض مهدي العبود أربع مباريات في الدوري أمام الاتحاد، النصر، الاتفاق، والتعاون.

وجاء توقيع العقدين بناءً على توصية المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تقديرًا لما قدمه اللاعبان من أداء فني مميز خلال الفترة الماضية، إلى جانب التزامهما العالي داخل الفريق.