وزير السياحة يزور موسم الدرعية

زار أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، تجارب وبرامج موسم الدرعية 25ـ26، في إطار دعمه المتواصل للمشاريع السياحية والثقافية الوطنية، واطّلاعه على ما يقدمه الموسم من فعاليات تعكس هوية الدرعية ومكانتها التاريخية، وفقًا للمركز الإعلامي في موسم الدرعية.

وأكد الخطيب أن موسم الدرعية يعد أحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية السعودية، وركيزة فاعلة ضمن منظومة السياحة الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز حضور الدرعية وترسيخ مكانتها كمنصة تجمع بين الأصالة والتجربة المعاصرة.

واشتمل برنامج الزيارة على عدد من المحطات البارزة ضمن موسم الدرعية، إذ وقف الخطيب وزير السياحة على برنامج «هل القصور»، الذي فتح أبواب عدد من القصور التاريخية للمرة الأولى أمام الزوار في الدرعية، مقدّمًا تجربة ثقافية نوعية تبرز رمزية كل قصر، وتسرد محطات من التاريخ السعودي في إطار بصري ومعماري يعكس عمق المكان.

كما تضمنت الزيارة برنامج «الحويّط»، الذي يجسّد روح الدرعية من خلال تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، تجمع بين العروض الفنية الحية، والأنشطة التفاعلية، والمشاهد الثقافية، بما يعكس هوية المكان ويمنح الزائر تجربة متكاملة.

واطّلع الخطيب على برنامج «ليالي الدرعية»، الذي يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الفنية الثقافية، في تجربة ليلية تحتفي بالأصالة والضيافة السعودية، وتقدم نموذجًا يجمع بين التاريخ والحداثة.

واختُتمت الزيارة ببرنامج «منزال»، الذي يقدم تجربة ثقافية مفتوحة تستلهم القيم السعودية، وتمزج بين الحِرف اليدوية، والسرد القصصي، والضيافة، في بيئة طبيعية تعزز التفاعل مع التراث بأسلوب معاصر.