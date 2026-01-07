مهرجان الجواد العربي.. 16 شوطا ومليونا دولار

يحتضن ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض سباق بطولة كؤوس مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي لنسخة العام الجاري 2026م.

وينطلق السباق الخميس المقبل لمدة يومين بمشاركة نخبة الخيل العربية الأصيلة التي تتنافس على 16 شوطًا متعددة التصنيفات والأعمار لمختلف الدرجات، ويبرز من هذه الأشواط السباق الدولي الشهير كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي المصنف دوليًا ضمن سباقات الفئة الأولى، وسباق الأميرة منيرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وسباق كأس اسطبلات الخالدية الدولي بتصنيف الفئة الثانية دوليًا .

واستحدث سباق جديد وفاء وتقديرًا من رجل الوفاء والعطاء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز باسم المدرب العالمي الراحل مطلق بن شنان القحطاني بجائزة مالية قدرها 100 ألف دولار .

وبالعودة للسباقات والأشواط، فتشهد القائمة النهائية للخيل المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي الفئة الأولى، والمخصص للجياد المصنفة 100 فأكثر بجائزته المالية الكبرى التي تبلغ مليون ونصف المليون دولار وسط منافسة أقوى الخيل العربية الأصيلة، يتقدمهم البطل نديم الملوك الخالدية بطل كأس الملك فيصل المصنف دوليًا، ونجيب الزمان بطل ميدان الملك خالد، والجواد متوكل الخالدية ذو العشرة انتصارات، كذلك الجواد القادم من فرنسا صاحب الثلاثة انتصارات برشوسا العشاي للمالك خلف الشمري.

وعن شوط الأميرة منيرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي والمخصص للجياد المصنفة 80 فأكثر بجائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، فتتقدم الترشيحات الرائعة بنت غالية الخالدية بتصنيف 118 وفي رصيدها ثمانية انتصارات، ومبارزة الخالدية المتوجة بكأس المؤسس الملك عبد العزيز الفئة الأولى طيب الله ثراه، والفرس الغيد، وإتش أم النصر، وديم البحر.

فيما تشهد قائمة سباق كأس الخالدية الدولي المصنف ضمن سباقات الفئة الثانية دوليًا بجائزة مالية قدرها 500 ألف دولار، مشاركة أسماء قوية يبرز منها مدرسة للمالك خلف بن رباح الشمري، ونجنيسكي الموري، وسيف برزان بطل كأس المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في نسخته الأخيرة، ونواهل الخالدية.

فيما يجتمع 12 اسمًا في شوط كأس مطلق بن مشرف رحمه الله وجائزته 100 ألف دولار أهمها جيسان للمالك خلف بن رباح الشمري، والعنود إف بي أر لخالد فهد الحوشان، ومبشرة الحصين، وهارون ماديسون.