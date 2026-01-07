آسيا 23.. الهاشمي يهدر جزائية وقطر تخسر بثنائية

أهدر الهاشمي الحسين، قائد المنتخب القطري الأولمبي، ركلة جزاء مبكرة ليخسر «العنابي» افتتاحية مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بثنائية أمام نظيره الإماراتي، الأربعاء.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري سددها الحسين، وتصدى لها خالد توحيد حارس مرمى المنتخب الإماراتي بعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية.

وافتتحت الإمارات التسجيل بواسطة علي العمري عند الدقيقة 21، قبل أن يضاعف جونيور ندياي النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 37 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول «العنابي» تقليص الفارق أولًا، أملًا في معادلة النتيجة، لكن محاولات لاعبيه محمد جودة ومهدي سالم باءت بالفشل، وتمكن الدفاع الإماراتي ومن خلفه حارس المرمى في المحافظة على النتيجة.

ووضع الإماراتيون أول 3 نقاط في المركز الثاني خلف اليابان بفارق الأهداف، وبقي القطري بلا رصيد في المركز الثالث.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الياباني السبت المقبل، فيما يلاقي المنتخب القطري نظيره السوري في اليوم ذاته لحساب الجولة الثانية.