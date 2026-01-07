الفضل: فينيسيوس وعدنا باللقب.. وبيلينجهام استغرب القمصان

التقى مشجعون سعوديون لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني وتحدثوا معهم، ظهر الأربعاء في جدة، بمبادرة من طاقم العلاقات العامة في النادي، الملقّب بـ «الملكي».

واحتضن فندق «هيلتون» اللقاء بين اللاعبين والمشجعين، الذي استمر نحو ساعتين وفق الشاب محمد الفضل، أحد المشاركين فيه.

وقال لـ «الرياضية» الفضل: «كنت سعيدًا للغاية بالحديث مع نجوم العالم واكتشاف بعض أسرارهم، تحدثت معهم طويلًا». وأشار الفتى المدريدي إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور بوصفه أكثر لاعبي الفريق امتلاكًا للروح المرِحة. وأوضح: «فينيسيوس وعدنا بتحقيق لقب السوبر الإسباني وتعويض خسارة اللقب العام الماضي، أما بيلينجهام فأبدى استغرابه من كثرة القمصان التي قدمها المشجعون له لنيل توقيعه التذكاري، فقد تجاوزت تقريبًا 20 قميصًا».

ومنذ وصوله الثلاثاء إلى جدة، مستضيفة البطولة، يسكن ريال مدريد فندق «هيلتون». وبعد ساعاتٍ من اللقاء مع المشجعين، توجّه اللاعبون بالحافلة إلى ملعب رديف، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، لأداء التدريبات. وذكر الفضل أن إداريي النادي سمحوا له بالصعود إلى الحافلة ومرافقة «الميرينجي» إلى الملعب.

ويواجه الفريق جاره أتلتيكو مدريد الخميس، ويلتقي الفائز منهما، الأحد في المباراة النهائية، مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين برشلونة وبلباو.