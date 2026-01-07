السوبر.. مركز التحكيم يثبت عقوبة الهلال

ألزم مركز التحكيم الرياضي السعودي شركة نادي الهلال بسداد غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وحرم الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة في النسخة المقبلة في كأس السوبر السعودي، مُصادِقًا على العقوبتين اللتين وردتا في قرار لجنة الانضباط والأخلاق، في اتحاد اللعبة، الصادر في 5 أغسطس الماضي.

وأصدرت هيئة التحكيم المختصة، داخل المركز، حكمها بالإجماع، الأربعاء، في النزاع المتعلق بكأس السوبر، متضمّنًا حزمة من القرارات النظامية بحق الشركة، وذلك حسبما ورد في منطوق الحكم النهائي.

وقضت الهيئة بقبول طلب التحكيم، المقدّم من النادي، من حيث الشكل، مع إلغاء قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الصادر بتاريخ 23 أغسطس الماضي، إلى جانب تأكيد ثبوت مخالفة نادي الهلال للمادة «59/3» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبموجب الحكم النهائي، أُلزمت الشركة بسداد غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال لحساب الاتحاد، إضافة إلى حرمانها من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026ـ2027، وكذلك حرمانها من أي عوائد مالية مخصصة للمسابقة خلال الموسم الجاري.

وتضمّن القرار تحميل الهلال نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم، والبالغة 46 ألفًا و400 ريال، فيما أُلزم الاتحاد السعودي بتحمّل النصف الآخر من تلك الرسوم ودفعه لصالح الشركة.

واختتمت هيئة التحكيم حكمها بردّ ما عدا ذلك من طلبات، مع التأكيد على أن القرار يُعدّ ملزمًا لجميع أطراف النزاع وغير قابل للطعن أو الاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، ونهائيًا لأغراض التنفيذ.

يذكر أن اتحاد القدم تلقى في 21 يوليو الماضي خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، وتجنب الإرهاق.

وفي اليوم التالي، صادق الاتحاد عبر بيانٍ على اعتذار الأزرق العاصمي، وشدد على «أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة، على أن يتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد».

وفي 23 يوليو، أصدر النادي الأهلي بيانًا يؤكد موافقته على المشاركة في البطولة، المقررة في هونج كونج، بعد أن تلقى خطابا رسميًا من اتحاد القدم وذلك استنادًا على اللائحة التنظيمية للمسابقة.

وفي 5 أغسطس، عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الهلال بالحرمان من المشاركة في نسخة 2026ـ2027 على خلفية امتناعه عن المشاركة، مستندة في قرارها إلى مخالفة النادي للمادة «59ـ3» من لائحة الانضباط، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلى حرمانه من مبالغ مالية مخصصة للمسابقة للموسم الجاري، مشددة في الوقت ذاته على أن القرار قابل للاستئناف.

وشارك الأهلي في كأس السوبر، وأحرز اللقب بعد فوزه على القادسية 5-1 في نصف النهائي، والنصر بركلات الترجيح في النهائي بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية 2ـ2.