نابولي يحبط مفاجأة فيرونا

قلب فريق ​نابولي الأول لكرة القدم تأخره بهدفين ليتعادل 2ـ2 أمام ضيفه فيرونا الذي يكافح لتفادي الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الأربعاء، ليحرم الضيف من ‌تحقيق فوزه الأول ‌في ‌نابولي ⁠منذ ​أكثر ‌من 40 عامًا.

ولا يزال نابولي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة خلف المتصدر إنتر ميلان، الذي سيحل ⁠ضيفًا على بارما في وقت ‌لاحق الأربعاء.

أما فيرونا، ‍فيبقى في ‍المركز 18، أول ‍مراكز الهبوط برصيد 13 نقطة، متأخرًا بفارق بنقطتين عن منطقة الأمان.

وباغت فيرونا مضيفه بهدف ​التقدم عند الدقيقة 16 بضربة كعب ماكرة من ⁠مارتن فريز. وضاعف الضيوف تقدمهم بعد 11 دقيقة من ركلة جزاء، سجلها جيفت أوربان.

وقلص سكوت مكتوميناي الفارق بضربة رأس بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم عادل جيوفاني دي لورينزو النتيجة ‌قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.